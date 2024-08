Fondi Pnrr divisi in modo iniquo La rivolta dei sindaci in Val Seriana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Idelsono distribuiti in". Arriva dalla Bergamasca, precisamente dalla Bassa Valle, la protesta di seisull’esito del bando 2022 sulla rigenerazione urbana. I primi cittadini hanno scritto direttamente ai ministri per gli Affari europei Raffaele Fitto e al ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano, Gianframco Ravasio (Nembro), Sergio Parma (Ranica), Mario Morotti (Villa di Serio), Natalina Valoti (Pradalunga) e Mattia Merelli (Gazzaniga) nella loro lettera tornano sul bando delPiano nazionale di ripresa e resilienza che nel 2022 ha finanziato interventi di rigenerazione urbana per i Comuni sotto i 15mila abitanti.