Droga e gioco d’azzardo | i soldi pretesi a genitori ed ex Arrestato in provincia di Latina

(Di giovedì 1 agosto 2024) Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e minacce. L’Intervento della Polizia Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale disu richiesta della locale Procura, arriva dopo la violazione delle precedenti misure cautelari meno restrittive, adottate a seguito delle continue condotte vessatorie dell’indagato nei confronti dei familiari. L’uomo, già noto per atteggiamenti minacciosi e aggressivi, ha sfidato ripetutamente le autorità con comportamenti senza freni inibitori. Le Accuse e gli Episodi Documentati La Polizia ha raccolto numerose prove delle vessazioni perpetrate dall’indagato ai danni deie dell’ex compagna, con richieste di denaro destinate all’acquisto die al