Doppio oro per l' Italia De Gennaro nel kayak canoa slalom e Bellandi nel judo

(Di giovedì 1 agosto 2024) AGI - Giovanni De'vola' sulle rapide di Vaires-sur-Marne e centra un altro storico oro per l'nel K1alle Olimpiadi. Il canoista bresciano, ottavo dopo la semifinale, con una discesa perfetta, ha trionfato con 88.22 punti. Argento al francese Titouan Castryck (88.42) e lo spagnolo Pau Echaniz (88.87). L'in questa gara, introdotta dall'edizione di Monaco '72, era già salita due volte sul tetto dell'Olimpo, nel 1992 con Pierpaolo Ferrazzi e nel 2012 con Daniele Molmenti. In mezzo anche un bronzo per Ferrazzi a Sydney 2000. Il primo agosto si conferma una data storica per lo sportno. Dal bis d'oro in pochissimi minuti di Tokyo con l'oro di Marcell Jacobs nei 100 metri e quello di Gianmarco Tamberi nell'alto, si è passati a quello di Parigi 2024 con Giovanni Deneled Alicenel