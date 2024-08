Divieti sull’Adda Una foresta di indicazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unadi quasi 500 cartelli sta per essere piantata in tutto il Parco Adda Nord. I cartelli servono per fornireai visitatori, suggerire come comportarsi e spiegare eventuali. Sono partiti nei giorni scorsi e proseguiranno per i mesi di agosto e settembre i lavori relativi al completamento e integrazione della tabellazione perimetrale e comportamentale nel Parco Adda Nord. Durante i due mesi, saranno posati circa 480 nuovi cartelli di vario genere e misura, rigorosamente a norma in base agli standard previsti dai decreti per la segnaletica nelle aree protette regionali. Verranno così integrati quelli relativi ai confini del Parco regionale. Particolare attenzione è stata rivolta inoltre alla perimetrazione del territorio del Parco naturale, che sino ad oggi non era stato mai tabellato.