Deplorevole non doveva accadere | Navratilova l' icona lgbt si schiera con la Carini La sinistra che dice?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Col passare delle ore sempre più personalità del mondo politico e di quello dello sport si stanno esponendo pubblicamente sul match interrotto tra Angelae la pugile intersex Imane Khelif. E non potrebbe essere altrimenti. Quel pianto ha fatto il giro del web e ha costretto molte persone a riconsiderare la proprio posizione riguardo alle derive woke del politicamente corretto. Polemiche a parte, l'unica cosa che resta sul ring di Parigi 2024 è il sogno olimpico infranto della giovane atleta azzurra. Una delusione amara da digerire, dopo anni di fatica e rinunce. Al coro indignato di chi sostiene che Imane Khelif non dovesse partecipare ai Giochi olimpici di Parigi in quota donne si è unita anche Martina