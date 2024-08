Covid il virus torna a mordere | Infetta di più ma è meno pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Cesena, 1 agosto 2024 – Oggi che più che mai ilgioca a rimpiattino, pur rivelando una presenza in ascesa che si coglie anche semplicemente guardandosi attorno, non è cessato il lavoro che impegna ogni giorno l’Unità Operativa di Microbiologia del Laboratorio Unico di Pievesestina diretta dal professor Vittorio Sambri, virologo con l’occhio acuto sulla definizione e il controllo delle epidemie. All’apice del contagio dail laboratorio ha processato fino a 11 mila tamponi al giorno. Ossia altrettante persone che, in Romagna, evidenziavano i sintomi, tipici o sospetti, del corona. Oggi che il lavoro sulè molto contenuto il laboratorio è orientato anche su altro.