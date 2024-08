Corte dei Conti le entrate regionali crescono ma l’inflazione riduce le risorse per la sanità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nel 2023, letributarie delle regioni italiane hanno registrato una crescita significativa, trainata dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Questo aumento segue un calo del 2022, causato dalla fine dei trasferimenti statali straordinari. Tuttavia, il settore sanitario rimane sotto pressione, poichéerode ledisponibili,ndo la spesa sanitaria in rapporto al Pil. Con la riattivazione del Patto di Stabilità e Crescita all’orizzonte, le regioni devono riuscire a bilanciare sviluppo economico e sostenibilità finanziaria. Dal 2020 al 2022, la spesa corrente è salita di ben 7,9 miliardi di euro, con un aumento dei pagamenti pari a 2,6 miliardi. Lesanitarie non tengono il passo conNonostante l’aumento dellefinanziarie, le assegnazioni al settore sanitario non riescono a compensare l’aumento dei costi.