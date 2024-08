Budino alla vaniglia | freschissimo perfetto per l’estate

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ilè un dolcein estate: fresco e aromatico, ingolosisce grandi e piccini. Un solo boccone racchiude in sé tutti i ricordi di un tempo lontano. Quel sentore avvolgente, quella consistenza compatta, ma scioglievole, quel piacere infinito che ci riporta a casa della nonna, in attesa che la sua prelibatezza si rassodasse e si trasformasse nella merenda perfetta che aveva preparato per noi. Ripetendo i suoi sapienti gesti, anche noi oggi possiamo realizzarlo a casa, senza ricorrere alle bustine pronte, con pochi ingredienti, semplici e genuini. Proviamoci insieme!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 tuorlo 4 uova intere 500 ml latte intero 150 gr panna fresca liquida 125 gr zucchero semolato 8 gr gelatina in fogli 1 cucchiaino di estrattoCon queste dosi otterremo 4 porzioni.