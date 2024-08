Beach volley Ranghieri Carambula ko alle Olimpiadi | Bravi i norvegesi ora testa ai cileni per avanzare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arriva un’altra sconfitta per la coppia italiana composta da Alexe Adriannel torneo dimaschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli avversari della serata di ieri non erano certo tra i più semplici, dato che si trattava deiMol/Sorum, campioni olimpici in carica. Il punteggio di 2-0 (21-12, 21-15) conferma come il divario sulla sabbia si sia visto in maniera netta. Gli scandinavi hanno dimostrato la propria superiorità lungo tutto il corso del match, mentre gli azzurri non sono stati in grado di esprimere il loro gioco nel migliore dei modi. A questo punto i due nostri portacolori si giocheranno la chance di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale nel match contro iGrimalt-Grimalt che andrà in scena domaniore 10.00.