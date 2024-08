Baracca & Burattini due show a San Polo e Sant’Ilario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Doppio appuntamento, stasera alle 21,30, con la rassegna "". Al borgo di Borsea, a Sand’Enza, va in scena "Favole in tavola" di Pina Irace, con teatro d’attore e oggetti. In scena la compagnia reggiana "Le invenzioni inutili", associazione culturale che svolge da anni laboratori di teatro nelle scuole, laboratori di lettura espressiva per bambini e adulti, spettacoli di narrazione, manifestazioni culturali. Sempre stasera, ma al centro culturale Mavarta diil "PaZo Teatro" propone "Storie di streghe" di Amalia Ruocco, con, pupazzi e attori.