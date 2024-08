Ancona I gol del baby Amadori per Gadda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’prova a chiudere per Nicolò, attaccante classe 2005 del Cesena che ha giocato anche con l’Italia under 19: il ds biancorosso Pietro Tamai tenterà il colpo stamattina. Il giocatore, 17 reti messe a segno la scorsa stagione con la Primavera della formazione romagnola, viene considerato strategico per lo scacchiere die se la trattativa andrà in porto, il tecnico da lunedì prossimo potrà contare anche su questo ottimo giovane, che sarebbe la sedicesima pedina a disposizione del mister. In fatto di giovani, poi, c’è il croato che l’ha chiuso ieri, il classe 2006 Valent Sabor. Il calciatore proveniente dalla Koper gioca sia da braccetto destro della difesa a tre, sia a destra in posizione più avanzata. Fisicamente prestante, 185 centimetri di altezza, Savor si candida per una maglia da titolare.