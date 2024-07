Verso la guerra Iran Khamenei ha ordinato di colpire direttamente Israele

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ali Khamanei L’ayatollah Ali Khamanei ha dato ordine all’diin risposta all’uccisione a Teheran del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Lo riporta il New York Times citando tre funzionariiani a conoscenza dell’ordine. In un drammatico raid israeliano avvenuto a Teheran la scorsa notte, il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, è stato ucciso insieme a una delle sue guardie del corpo. La notizia è stata confermata dallo stesso movimento palestinese, che ha descritto l’attacco come un “atto sionista che non resterà impunito”. Ismail HaniyehHaniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas dal 2017, è stato anche primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e capo dell’amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017.