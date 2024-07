Un sogno di Kafka per essere in piena attualità con le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "'Il campione di nuoto! Il campione di nuoto!' gridò la gente. Ero reduce dalledi Anversa, dove avevo stabilito il primato mondiale di nuoto. Stavo sulla scalinata della stazione ferroviaria della mia città natale – dove si trova? – e guardavo giù sulla folla, resa indistinta dal crepuscolo. Una ragazza, cui feci una rapida carezza sulla gota, mi infilò pronta una sciarpa, su cui c’era scritto, in una lingua straniera: Al vincitore olimpionico”. Così siamo in. E’ undi Franz, trascritto in un diario. (C’è una Memoria Sellerio di suoi “Sogni”, a cura di Gaspare Giudice, 1997). Voglio lodare oggi la riedizione Neri Pozza del carteggio frae Max Brod, “Un altro scrivere. Lettere 1904-1924”, curata da Marco Rispoli e Luca Zenobi, 447 pp., 30 euro.