Ucciso dal tir in retromarcia | Quella via è pericolosa esposti e raccolte firme già 30 anni fa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Leffe. Il primo esposto, con tanto diallegate, è datato 26 maggio 1986. Lo conservano ancora alcuni residenti di via Damiano Chiesa a Leffe. Gli stessi che ora, dopo la tragedia costata la vita al 75enne Giuseppe Bosio, pensano sia arrivata l’ora di tirare fuori quei documenti dal cassetto. Già trent’fa, in una raccomandata inviata al sindaco e alle forze dell’ordine, gli abitanti parlavano di “inconvenienti in ordine alla sicurezza collettiva” e “intralcio alla libera circolazione”. Ce l’avevano soprattutto con i furgoni che caricavano e scaricavano le merci, spesso “ostruendo completamente la via”. Oggi, dicono, non è cambiato nulla. “Anzi, la situazione è peggiorata, visto che ci è scappato pure il morto”. Questo, nonostante le segnalazioni fatte in passato. Tante, assicurano. “L’ultima tre o quattrofa”.