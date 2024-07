Trofeo Città di Lucca si scaldano i motori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sicon l’avvicinarsi della partenza della 59esima Coppadi, organizzata da Automobile Clubcon il contributo di Organization Sport Events, e la chiusura delle iscrizioni che hanno visto l’adesione di 91 partecipanti pronti a far parte di questa nuova sfida su ruote. A distanza di ormai pochissimi giorni dall’inizio di una delle più longeve gare automobilistiche italiane non resta che definire gli ultimi dettagli e prepararsi a partire con una nuova competizione carica di novità che per due intere giornate non smetterà di stupire tutti gli appassionati di rally.