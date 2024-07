Simone Biles non sbaglia più | il ritorno vincente a Parigi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La campionessa si è messa al collo l’oro nella prova a squadre di ginnastica Tremate, tremate,è tornata. L’americana, stella assoluta, per il momento di queste Olimpiadi non ha deluso l’attesa e il parterre del roi accorso per acclamarla a. Dopo i problemi di Tokyo, una pausa per curare la salute mentale, laè tornata più forte di prima. L’americana, insieme alle compagne di squadre ha condotto una gara a parte mettendosi l’oro al collo. Nota di merito per il fatto che dietro gli USA ci sia andata l’Italia, con un risultato storico che mancava dal 1928. L’americana si è anche congratulata con l’Andreoli, dopo che quest’ultima aveva chiuso il suo esercizio al Corpo Libero. “mi ha fatto i complimenti“.