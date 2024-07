Serie C le altre | la Juventus Next Gen a Biella a Taranto incertezza sullo Iacovone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

A poco più di tre settimane dall'inizio del campionato diC, lavora su due fronti il Messina che sta svolgendo il ritiro precampionato a Zafferana Etnea. Ma a tenere banco nella società peloritana è il cambio di proprietà che dovrebbe permettere, a breve, il passaggio delle quote dal presidente Sciotto ad un investitore estero. Tuttavia, complici la complessità delle procedure, il sodalizio etneo ha emesso una nota in merito a questa operazione: "Si comunica che l'investitore estero intenzionato a rilevare il pacchetto di maggioranza dell'ACR Messina, ha chiesto formalmente una proroga dei termini per completare le complesse procedure. La proprietà ha informato il sindaco di Messina, Federico Basile. Pertanto, la società che, da tempo, ha manifestato la volontà di cedere, si sta impegnando ugualmente nella programmazione della nuova stagione sportiva.