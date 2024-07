Sant’Alessandro 2024 è nel segno della giustizia | tutti gli eventi in programma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bergamo. La festa diè un’occasione collettiva per celebrare valori universali che trascendono i confinifede e diventano fondanti per il buon viverecomunità. Dal 2014, l’Amministrazione Comunale e la Diocesi di Bergamo hanno individuato ogni anno una virtù come tema di accompagnamento delle celebrazioni dedicate al nostro Santo Patrono. Dopo Misericordia, Gratitudine, Coraggio, Speranza, Umiltà, Fraternità, Compassione, Fiducia, Pace, Dialogo nell’annoCultura, ilpone al centro la. Papa Francesco definisce lacome “la virtù sociale per eccellenza, che cerca di regolare con equità i rapporti tra le persone”, ponendo quotidianamente ciascuno di noi di fronte al difficile compito del discernimento del bene dal male.