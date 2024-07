Romiti Sul fiume si inizi ad agire davvero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In questi giorni caldi e siccitosi l’alluvione del 2023 sembra un ricordo lontano, ma non per gli abitanti dei quartieri che ne hanno subito le maggiori conseguenze e che continuano a fare appelli per la loro sicurezza. A dare voce alla preoccupazione dei residenti è il consigliere regionale e comunale Massimiliano Pompignoli che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo lungo ilMontone nei pressi del ponte della ferrovia, accompagnato dal coordinatore del quartiereStefano Valmori e dal vicecoordinatore, Maurizio Naldi. "Volevo vedere con i miei occhi la gravità di una situazione che si protrae da più di 14 mesi – spiega Pompignoli –. I cittadini non sanno ancora nulla: né quali lavori verranno eseguiti, né tantomeno se e quandoeranno.