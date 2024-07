Reati ambientali a Capaccio-Paestum sequestro e tre indagati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbero rese protagoniste di gravile tre persone indagate dalla Procura di Salerno che ha disposto und’urgenza eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno nel comune di(Salerno). Si tratta di alcuni sentieri e varchi della pineta che si trova in località Varolato-Laura di. Glisono il legale rappresentante di un resort e due ex responsabili rispettivamente dell’area P.O. Turismo del Comune e della Area P.O. della Polizia Locale a cui viene contestato di avere modificato arbitrariamente lo stato dei luoghi di un terreno demaniale per renderlo carrabile.