Primo Carnera fascista non gli intitoliamo lo stadio | a Sequals l’apoteosi dell’idiozia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug –fu, e questo è indubbio. Non dovrebbe essere un’informazione primaria in questa sede, a prescindere dalle idiozie sulla demonizzazione perenne del regime. Perché il discrimine è un altro.era di, piccola cittadina in provincia di Pordenone, e proprio lì qualcuno ha avuto la “terribile” idea di dedicargli uno. E qualcun altro ha alzato gli scudi. Se il leggendario pugile eranon c’è trippa per gatti, come si suol dire. E non conta niente neanche il fatto che, oltre ad essere un simbolo locale, sia stato anche un mito del pugilato nazionale e mondiale.