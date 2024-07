Pressing passa su Canale 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il campionato di calcio di Serie A a Mediaset sarà ancora una volta raccontato ogni domenica, in seconda serata, da. Ma con una novità: la trasmissione sportiva traslocherà su5. Con la nuova annata di calcio al via dopo Ferragosto,ripartirà sulla rete ammiraglia, dove andrà in onda nel corso della stagione dopo La Rosa della Vendetta, che come vi abbiamo anticipato riprenderà a settembre alla domenica (mentre su Italia1 dovrebbero trovare spazio Le Iene). L’esordio disu5 è previsto domenica 18 agosto, in occasione della prima giornata di Serie A. Vi confermiamo che alla conduzione ci sarà l’ormai collaudata coppia formata da Massimo Callegari e Monica Bertini, padroni di casa dalla stagione 2021/2022. Il programma, storico titolo di Italia 1 dal 1990, andò già in onda su5 nel 2018.