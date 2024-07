Parigi 2024 Bennacer difende la pugile Imane Khelif | Lei a Parigi per talento e lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Pieno sostegno alla nostra campionessa, che sta subendo un’ondata di odio ingiustificato. La sua presenza ai Giochi Olimpici è semplicemente il risultato del suoe del suo duro. Crediamo in te per portare in alto i colori dell’Algeria”. A scriverlo è Ismael, centrocampista del Milan e connazionale dellaalgerina che domani sfiderà Angela Carini agli ottavi di finale del torneo di boxe femminile delle Olimpiadi diè finita al centro di una polemica che ha riguardato anche la politica (alcuni esponenti l’hanno definita transgender) per via dell’esclusione delladai Mondiali 2023, dopo che i suoi livelli di testosterone furono giudicati eccessivi rispetto ai criteri di ammissibilità IBA. Il match è in programma alle 12:20 di giovedì 1° agosto.