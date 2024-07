Onu | detenuti palestinesi torturati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 10.40 Per l'Onu, ida Israele durante la guerra di Gaza sono stati in gran parte trattenuti in segreto e in certi casi."Le testimonianze raccolte dal mio ufficio e da altre entità indicano atti spaventosi,come il waterboarding e il rilascio di cani sui",denuncia Turk,Alto commissario Onu per i diritti umani. Impressionante il numero di uomini,donne, bambini, dottori, giornalisti e difensori dei diritti umanidal 7 ottobre senza accuse e senza processo in condizioni deplorevoli.