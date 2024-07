Olimpiadi di Parigi 2024 la squadra maschile di sciabola eliminata dall’Ungheria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 31 luglio– Dopo il trionfo dellafemminile azzurra della spada di ieri sera (leggi qui), è tornata in pedana e l'Italia e lo hanno fatto glitori guidati dal bronzo individuale Luigi Samele (leggi qui). Gli Azzurri hanno affrontato con tenacia un difficile incontro con i campioni del mondo dell'Ungheria, che hanno poi avuto la meglio. L'Italia (Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo) allora è uscita dal torneo ai quarti di finale (38-45). Foto Bizzi – Federscherma