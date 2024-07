Nuovo palascherma entro novembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sfumato l’obiettivo luglio per il, si lavora sodo per concludere il cantieree magari poter utilizzare la struttura per inizio del prossimo anno. Ma mancano all’appello ancora un centinaio di mila euro per le attrezzature. Lunedì il sopralluogo in via delle Nazioni dove è arrivato anche l’assessore regionale Francesco Baldelli che ha parlato di febbraio 2025 non come chiusura dei lavori ma come termine per il collaudo tecnico amministrativo e cioè il resoconto di tutti i lavori che ha bisogno di maggiore tempo. "Autunno prossimo – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni - è l’obiettivo che abbiamo condiviso e sui cui stiamo lavorando affinchè ci sia la struttura". Resteranno poi da inserire attrezzature ed arredi. Per avere ilcompleto mancano ancora dei fondi per i quali l’amministrazione è a caccia di risorse.