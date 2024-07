Manna e la questione Osimhen | Per noi la situazione è chiara

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le parole di Giovannial termine di Napoli-Brest: il dirigente ha parlato anche dellaIl Napoli vince anche la quarta amichevole di questo ritiro pre campionato. Contro il Brest finisce 1-0 con la rete di Giacomo Raspadori poco prima della fine del primo tempo. Una rete straordinaria dell’ex Sassuolo, che aggancia un pallone difficile e poi calcia in porta sul secondo palo. L’attaccante è stato schierato un po’ a sorpresa da Antonio Conte fra i titolari come centravanti, con Cheddira quindi in panchina (è entrato nei minuti finali al posto di Kvaratskhelia). LaVictorcontinua a tenere banco: l’attaccante è in ritiro ma non ha partecipato nemmeno a questa partita, in attesa di sviluppi sul suo futuro, diviso fra Psg e Premier League.