Kate Middleton ultime notizie La confessione che nessuno avrebbe dovuto sentire

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’estate diè adombrata non solo dal cancro che l’ha colpita, ma anche da una serie di pettegolezzi che la riguardano, tra cui lasegretissima a un membro della Famiglia Reale a cui ha raccontato la sua difficoltà più grande.nel mirino del libro di Robert Jobson Non c’è un attimo di tranquillità perche da quando ha ricevuto la diagnosi di cancro è continuamente bersagliata dalle malelingue, quasi volessero compensare la sua assenza a causa della malattia. La Principessa del Galles è indebolita dal tumore e in molti ne approfittano per colpirla nel tentativo di sporcare la sua immagine. Di certo, ha minare la serenità dicontribuisce non poco Robert Jobson, autore del libro, Catherine, the Princess of Wales, in uscita il primo di agosto.