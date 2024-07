Il Bologna non brilla con l' Asteras Tripolis | finisce 3-3 a Bressanone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Bolzano), 31 luglio 2024 – Ilballa, non, e pareggia 3-3 la prima vera amichevole dell’estate contro l’, settimo la scorsa stagione nel campionato greco. Niente per cui strapparsi i capelli, considerate le tante assenze (l’ultima in ordine cronologico quella di Aebisher, fuori per almeno tre settimane causa lesione all’adduttore destro) e i carichi di lavoro, ma tante cose andranno registrate, soprattutto dietro, visto che tra soli 18 giorni si comincerà a fare sul serio. Tutto ciò che accade nel primo tempo è raccolto nei primi 15 minuti. Sono i greci a sbloccare il match, al 5’, Bartolo scappa via in velocità ad Ilic e salta secco Beukema in area di rigore, calciando forte in porta e bucando un incolpevole Skorupski.