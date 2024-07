Elisa Di Francisca su Benedetta Pilato | Mi sono scusata Ma è polemica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le Olimpiadi rappresentano un periodo che attendiamo con impazienza. Vedere i nostri atleti mettersi in gioco, alla prova, è un’occasione che ci ricorda l’importanza di credere nei propri obiettivi (e sogni), al di là del risultato. Si dice, del resto, che non sia l’unico aspetto da prendere in considerazione: è la strada, la fatica, il sudore, il sacrificio che hanno condotto verso la soddisfazione di dire “ho provato, ho tentato”. Così, quandonon è salita sul podio per un solo centesimo, non ha giudicato il risultato una sconfitta, bensì un arricchimento. “troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita”. Ma le parole diDiin risposta a questa dichiarazione hanno destato scalpore. Sebbene si sia, lanon accenna a finire. Perché? Perché il tema della costante ossessione verso la vittoria riguarda ciascuno di noi.