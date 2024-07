Debutta UCapital Sharks la piattaforma globale che connette investitori start-up e aziende

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’obiettivo: creare connessioni tra-up e. È online, la-ecosistema digitale che permette alleemergenti di presentare le loro idee e cercare capitali, mentre glihanno l’opportunità di scoprire e finanziare progetti importanti. A firmare l’iniziativa èGroup, ecosistema fintechattivo nei settori finanza, tecnologia e media (uffici a Londra, Milano, Parigi e New York). Il portale prevede un accesso freemium (una combinazione di servizi gratuiti e a pagamento). La nuovasi rivolge ade advisor. Sul fronte dellesi va dalle-up allein cerca di capitali, a quelle in fase di IPO fino a quelle in vendita, tutte le quali trovano un ambiente fertile per presentare i loro progetti e attirare investimenti.