Borsa | l' Asia corre con la Boj e l' attesa di stimoli cinesi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Seduta in spolvero per le Borsetiche con Tokyo chedopo il rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone, spinta dagli acquisti sul comparto bancario, mentre in Cina è l'di nuove misure di stimolo da parte del governo a sostenere gli indici. Il tutto indelle decisioni della Fed sui tassi, questa sera. Tokyo sale dell'1,5%, Hong Kong del 2%, Shanghai del 2% e Shenzhen del 3%. Bene anche Sydney (+1,6%) - che festeggia un'inflessione dell'inflazione nel trimestre - e Seul (+0,8%), spinta dagli acquisti su Samsung Electronics, che ha registrato l'aumento degli utili più significativo dal 2010.