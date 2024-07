Auto prende fuoco dentro all’officina | subito messa al sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È stata completamente distrutta dalle fiamme, l’andata aieri presso un’officina di Tamara. Il veicolo era stato portato dallo stesso proprietarioin via Primicello, in quanto aveva avvertito preoccupanti rumori provenire dal motore. L’mobile, una Peugeot 3008, è stata portata all’interno, in attesa dell’intervento dei meccanici. Improvvisamente, dal cofano ha cominciato ad uscire del fumo e gli addetti dell’officina se ne sono accorti in tempo:hanno spostato il veicolo nel piazzale esterno dell’attività. Un intervento provvidenziale, in quanto le fiamme hanno presto cominciato a divorare l’. Sul posto sono intervenuti i vigili dele anche i carabinieri della Compagnia di Copparo per verificare la situazione. I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per domare l’incendio e mettere in sicurezza ciò che restava della macchina.