Vistared | dopo i test ecco le multe | Da settembre scattano le sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Quel momento, prima o poi, doveva arrivare. D’altra parte, i primiper multare chi passa col rosso all’incrocio tra la via Emilia e viale Mazzini stati montati oltre un anno fa, e pochi settimaneil Comune di Santarcangelo li aveva fatti installare anche sulla Marecchiese. Per tanti mesi, però, l’amministrazione ha preferito evitare di iniziare a fare le. Ma il periodo di tolleranza è finito.una lunga – lunghissima – fase di, servita a ’tarare’ perfettamente le telecamere e evitare gli errori del passato (quando una valanga di ricorsi spinse il Comune a disattivare i primi impianti installati sulla via Emilia per sanzionare chi passava con il rosso), da domenica 1si farà sul serio.