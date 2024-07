Un posto al sole trama 30 luglio 2024 | Eduardo e Clara al settimo cielo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 30 luglio 2024)Sabbiese eCurcio saranno sul punto di diventare genitori, come svela ladi Unaldi martedì 30. I due, che sono appena entrati nel programma di protezione testimoni insieme, si confronteranno sull'imminente parto della donna e condivideranno la loro gioia, ignari della rabbia di Alberto. Quest'ultimo, infatti, dopo aver avuto il permesso di vedere il piccolo Federico e trascorrere qualche ora in sua compagnia, ha deciso di pedinaree ha così scoperto il suo nuovo indirizzo. Palladini si ritroverà ad osservare la sua ex compagna insieme al marito e verrà sopraffatto dalla frustrazione. Il legale, in particolare, attribuirà a Sabbiese la responsabilità della sua separazione dal figlioletto e deciderà di vendicarsi di lui con ogni mezzo, proprio mentre il rivale si godrà la sua nuova vita con