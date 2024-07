Test Invalsi studenti lombardi più bravi in inglese che in italiano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano, 30 luglio 2024 – Migliora il livello d’,dalle elementari alle superiori. Si fa ancora fatica con matematica e, anche se ina aumentano gli alunni che riescono a raggiungere il livello massimo. Glidei tecnici recuperano terreno, raggiungendo i licei. Oltre ai professionali da rilanciare, restano le sfide più ardue: ridurre i divari di genere che in matematica penalizzano ancora le studentesse e sono precoci (-4,7 punti percentuali già in seconda elementare), come pure le disuguaglianze sociali ed economiche che pesano sul percorso dei giovani. A inquadrare i datisu scala regionale è l’Ufficio scolastico per laa.