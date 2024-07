Terremoto oggi in Calabria scossa di magnitudo 3 5

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)in. Unadi3.5 è stata registrataa 4 km ad ovest di Dasà, comune in provincia di Vibo Valentia. Ilè stato localizzato ad una profondità di 17,8 km come rende noto l’Ingv. Leggi anche: Incendio sul Vesuvio, l’ impressionante colonna di fumo nero si vede da chilometri Il panico dei cittadini sui social Unadidi3.5 è stata rilevata questa sera dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nella provincia di Vibo Valentia, in. L’evento sismico si è verificato alle 19:04, con epicentro situato tra i comuni di Dasà e Acquaro, nell’entroterra della regione. La popolazione locale ha avvertito chiaramente il sisma, e numerosi messaggi sono stati condivisi sui social network per esprimere le proprie esperienze.