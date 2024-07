Terno d’Isola donna trovata accoltellata in strada | indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)(Bergamo), 30 luglio 2024 – Unaè stata, nella notte tra lunedì e martedì, poco prima dell’1, in via Castegnate a, nella Bergamasca. La vicenda è ancora poco chiara e sono in corso le indagini deidella Compagnia di Zogno. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero essere utili per capire cosa sia successo. Per il momento, si sa soltanto che la ferita è una 33enne, rinvenuta incon ferite da arma da taglio al torace e alla schiena. Soccorsa dalla Croce rossa di Bonate Sotto, è stata portata in codice rosso al Papa Giovanni, dov'è ricoverata in prognosi riservata.