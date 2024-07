Suicidio assistito Ines è morta oggi in Svizzera Stava ancora aspettando il parere del comitato etico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Milano – Affetta da sclerosi multipla, la 51enne lombarda(nome di fantasia) èquesta mattina in, dove ha avuto accesso al “medicalmente”. Aveva chiesto di poter accedervi in Italia già a maggio, si era sottoposta alle verifiche necessarie ma, in mancanza di una risposta definitiva da parte della Asl, ha deciso di varcare il confine per mettere fine a sofferenze insopportabili. L’hanno accompagnata Claudio Stellari e Matteo D’Angelo, iscritti a “Soccorso Civile”, l’Associazione che fornisce l’assistenza alle persone che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all’estero, e di cui è presidente e responsabile legale Marco Cappato. La storia di “” Ilin Italia La storia di “” “” era affetta da quasi vent’anni da sclerosi multipla.