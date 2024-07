Rabbrividisco non le credo ci è o ci fa? | Di Francisca-choc contro Pilato esplode il caso in Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Il quarto posto nella finale dei 100 rana? Benedettal'ha presa comunque con il sorriso e le lacrime di gioia. “Va benissimo così”, ha detto. Ma in studio Rai da Parigi, l'ex campionessa olimpionica della scherma Elisa Dici è rimasta spiazzata: "Ma veramente?", ha detto con enorme incredulità, davanti a quella reazione così pura e semplice. Lacrime che laha assicurato essere “di gioia”, non capite da Di. "Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è”, la sua replica. Parole che pesano come un macigno dopo la bella reazione della nuotatrice, che ha cercato di vedere il buono da questo risultato sfuggito per centesimi. Poi Diha continuato nella sua analisi: "Non c'ho capito niente — ha detto —. Ma lei c'è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta.