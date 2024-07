PS3 | Lo store chiude come Xbox 360?

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo la chiusura del Marketplace di, c’è chi giustamente ha pensato che Sony potrebbe seguire le orme di Microsoft,ndo il PlayStationsu PS3, e tale ipotesi non è di certo campata in ariasi suol dire, frutto dell’immaginazione di qualche utente, ma semplicemente un timore basato sulla possibile decisione che Sony ha annunciato diverso tempo fa. PS3 – Gamerbrain.netAddio al PlayStation? Era il 2021 quando Sony annunciò l’intenzione in futuro dire il PlayStationsu PS3, considerando che la maggior parte dei giocatori è su PS4 ed una fetta inferiore su PS5, ma fino ad ora era ed è ancora una possibilità, dato che Sony non ha ancora preso tale decisione, anche se la chiusura del marketplace die l’eShop di WiiU, oltre che del 3DS, potrebbe portare l’azienda a seguire la concorrenza.