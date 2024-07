Porta Capuana | sorpreso con la droga La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 luglio 2024): Gli agenti dellanotano un soggetto che cede qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro. ArreNel primo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad alcune persone; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente. Pertanto, i poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ma il predetto, vistosi scoperto, ha tentato invano di darsi alla fuga fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, èbloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e di 110 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.