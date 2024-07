Olimpiadi gli organizzatori volevano liberare la Senna dalla reputazione di wc di Parigi Suddeutsche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2024) Lainquinata getta discredito sull’organizzazione delle. Anni di lavoro degli atleti buttati a causa del tentativo della Francia di ripulire l’immagine della. Ne parla Saskia Aleythe sulla: “Glilasuadi “Wc di” in occasione dei Giochi Olimpici, ma ci sono cose che non si possono forzare. E ora è successo ciò che si temeva da tempo: il fiume nel centro di, che avrebbe dovuto essere liberato da ogni sorta di sostanze inquinanti e sporcizia con una spesa miliardaria, non può essere più utilizzato a causa di questo inquinamento. La forte pioggia dei primi giorni ha portato a valori mediocri”.