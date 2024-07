Oggi è ‘Il Giorno della Vita’ Pienone per il dottor Costa con i campioni delle due ruote

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) È già tutto esaurito per l’evento ‘IlVita – Vite salvate’ in programma nella tarda mattinata dinella sala stampa dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L’iniziativa, ideata dalClaudioinsieme al fratello Carlo per omaggiare la memoria del padre Checco (scomparso 36 anni fa in un incidente stradale, ndr), sarà l’occasione ideale per rivivere i fasti del grande motociclismo in riva al Santerno e per ripercorrere la storiaClinica Mobile. Già, l’ospedale viaggiante sempre presente nel paddock del motomondiale nato dal genio del ‘’. Un’unità mobile di soccorso a cui tanti piloti devono la vita e guarigioni a tempo di record per tornare subito in pista.