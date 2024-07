MotoGP | Aprilia non è un Motomondiale da ricordare

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Laha salutato, per un po’, le corse motoristiche mandando i centauri a riposo fino ai primi di agosto che segneranno il nuovo ritorno in pista della classe regina. In questa pausa, ovviamente, tutte le squadre stanno tirando le prime, importanti, linee andando ad analizzare quanto di buono e di negativo è stato compiuto in questa prima parte. Uno dei team che non può certamente essere felice èche si aspettava qualcosa di più. Maverick Vinales (quinto) e Alexis Espargarò (nono) sono lontani dalle posizioni che contano e il quarto slot della graduatoria Costruttori, nonostante la compagine di Noale sia il secondo costruttore alle spalle di Ducati e della sua flotta, non sembra mitigare gli umori di una formazione che il prossimo anno cambierà sensibilmente pelle con l’arrivo del duo Martin-Bezzecchi.