Marotta | Contenti di Taremi! Carboni via con una formula Poi ancora mercato

(Di martedì 30 luglio 2024) Oggi a Milano, presso la “Galleria Cordusio” in Piazza Edison 2, si è tenuto un evento speciale organizzato da Poste Italiane per celebrare l’emissione di un francobollo dedicato all’Inter campione d’Italia 2023/2024. Il presidente Giuseppeha risposto brevemente ad alcune domande di. SODDISFAZIONE – Beppeesprime tutta la sua soddisfazione per l’arrivo di Mehdi, che durante le amichevoli estive si è subito messo in mostra: «Siamo, Ausilio e Baccin sono stati molto tempestivi. Siamoche sia con noi, penso che possa dare il suo grande contributo».e il futuro diSUL– Poifa il punto riguardo la cessione del giovane argentino: «Valentin? Stiamo ragionando con il Marsiglia, ma chiuderemo con una cessione a titolo temporaneo tenendolo sempre sotto controllo.