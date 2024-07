L’impresentabile Musk gli ormoni ai bambini e una possibile sorpresa elettorale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 luglio 2024) Nella sceneggiatura di “The Social Network”, la parola «cool» viene detta tredici volte, eppure paiono centotrenta. Lo guardi e ti sembra che il suo tema sia la coolness almeno quanto l’uncoolness era stata centrale, dieci anni prima, in “Almost Famous”. “The Social Network” esce nel 2010, e si muove tra un passato in cui Mark Zuckerberg ha creato Facebook e un presente in cui è coinvolto in due cause legali con ex amici o conoscenti. Il passato è tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, quando Zuckerberg ha diciannove anni: ovvio che fare la cosa che i suoi coetanei reputano cool sia una sua priorità.