Inter due giovani in uscita e un tesoro da investire in entrata! – TS

(Di martedì 30 luglio 2024) L’è pronta ad incassare undasubito sul mercato. TuttoSport spiega la strategia della dirigenza nerazzurra. PIANO – L’ha ancora alcuni movimenti da fare nel mercato in, fra tutti il calciatore da portare a Milano per rinforzare il reparto difensivo di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra nelle ultime settimane ha individuato una serie di nomi, senza però affondare di fatto alcun colpo per ottenerli. Il piano della squadra di Viale della Liberazione, infatti, prevede prima il raggiungimento di un cospicuo ‘tesoretto’, dapoi nell’operazione per il nuovo difensore. A permettere all’di creare questoessante tesoretto sono due cessioni in definizione su tutte, che vedono duenerazzurri protagonisti.