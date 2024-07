Incidente mortale in auto dopo il lavoro i figli scoprono la tragedia sul web

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 luglio 2024) Una donna di 54 anni,aver finito il turno in fabbrica, si era messa alla guida della suae stava tornando verso casa. Purtroppo non ci arriverà mai, poiché durante il tragitto è stata coinvolta in un terrificantestradale che le è costato la vita. La donna di Carvico, in provincia di Bergamo, lascia un marito e due. Le dinamiche “misteriose” dell’In base ad una prima ricostruzione la donna alle 14 aveva finito il turno alla fabbrica dell’Emmebi, azienda tessile di Medolago dove lavorava. Stava percorrendo la provinciale 170 Rivierasca quando, all’altezza di Calusco d’Adda, ha impattato violentemente contro un camion che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e per la donna non c’è stato nulla da fare.