Highlights Macchi argento con polemiche | fioretto maschile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Idella medaglia d’di Filipponeldi scherma delledi. Il 22enne azzurro, dopo aver sconfitto nell’ordine Xu, Matsuyama e Hamza, in semifinale è riuscito ad avere la meglio sullo statunitense Nick Itkin, numero 2 del ranking mondiale, accedendo così alla finalissima contro Cheung Ka Long. Certo di una medaglia, Pippoha dato il massimo per centrare il bersaglio grosso. Dopo un avvio non perfetto, l’azzurro recupera e pareggia i conti con l’atleta di Hong Kong.si avvicina al sogno (14-12), ma Cheung tira fuori il carattere del campione olimpico in carica e allunga l’assalto (14-14).